الإسماعيلي يشكر قناة السويس لاستضافة مباراتيه ضد الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

استاد هيئة قناة السويس

تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بخالص الشكر والتقدير إلى أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وذلك بعد موافقته على استضافة ستاد هيئة قناة السويس لمواجهتي الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ويصطدم الإسماعيلي بزعيم الثغر في مباراتين متتاليتين ببطولتي الدوري المصري وكأس عاصمة مصر.

ويلعب الإسماعيلي أولا ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 10 أبريل المقبل.

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ثم يواجهه في كأس عاصمة مصر يوم 15 أبريل.

وثمن مجلس إدارة الإسماعيلي حرص أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الدائماعلى تذليل كافة العقبات المادية أمام النادي.

وذلك رغبة منه في إعادة اسم النادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية بين الكبار وإسعاد جماهيره الكبيرة في كل مكان، حسب بيان الدراويش.

واستضاف الملعب بطولة شمال إفريقيا للشباب هذا العام.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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