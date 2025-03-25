ملاكمة - المعيوف يتوج بلقب الأكثر إلهاما في 2025

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

زياد المعيوف - ملاكمة

توج السعودي زياد المعيوف بجائزة أكثر ملاكم ملهم لعام 2025 وذلك خلال حفل جوائز الأبطال المسلمين والذي أقيم في لندن.

ويعتبر المعيوف أحد أبرز النجوم الصاعدين في عالم الملاكمة ومصدر إلهام حول العالم.

وقدم الجائزة للمعيوف مجموعة من أساطير الملاكمة العالمية، وهم أمير خان الحاصل على ميدالية أولمبية وبطل العالم السابق، وبرنارد هوبكنز أحد أعظم الملاكمين في فئة الوزن المتوسط وعضو قاعة المشاهير، وجوني نيلسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

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وأعرب الملاكم السعودي زياد المعيوف عن امتنانه بتسلم الجائزة. وقال: "هذه الجائزة ليست مجرد تكريم فردي، بل هي رسالة أمل لكل شاب طموح في المملكة والعالم الإسلامي، وتؤكد أن الإيمان، والتضحية، والعمل الجاد، يمكن أن يحول المستحيل إلى واقع".

جدير بالذكر أن الملاكم السعودي زياد المعيوف استطاع في عمر الرابعة والعشرين ترسيخ مكانته ليس فقط كنجم بارز في رياضة الملاكمة، بل أيضًا كرمز ملهم للسعوديين والعرب والمسلمين حول العالم. ويعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة على الساحة الرياضية والترفيهية عالميًا.

ولا يقتصر تألقه على الاداء القوي داخل الحلبة، إذ يتميز بحضور إعلامي لافت وكاريزما استثنائية جعلته شخصية مؤثرة ومصدر إلهام للجيل السعودي الجديد.

وقد حقق زياد المعيوف صعودًا استثنائيًا بعدما حقق فوزًا مهمًا قبل شهر فقط على المصنف الثالث عالميًا، البرازيلي جوناتاس أوليفيرا، خلال النزال الحاسم في The Last Crescendo ضمن فعاليات موسم الرياض.

ملاكمة زياد المعيوف
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