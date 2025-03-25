انتهت تصفيات كأس العالم – مصر (1)-(0) سيراليون.. فوز الفراعنة

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سيراليون - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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نهاية المباراة بفوز مصر

ق 73: خروج زيزو ونزول شحاتة

ق 66: فرصة خطيرة من زيزو بعد انطلاقة وتمريرة أمام صلاح لم يصل لها

ق 57: نزول حمدي فتحي بدلا من مصطفى محمد

ق 54: الثاني يضيع من صلاح بعد انطلاقة من مرموش

ق 47: تسديدة في القائم من مروان عطية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد

ق 45+2: جوووول زيزو والأول

ق 42: فرصة جديدة من تريزيجيه بعد تمريرة رائعة من صلاح

ق 33: اختراق من مرموش وتسديدة أعلى العارضة

ق 29: عرضية من صلاح والحارس يبعدها

ق 22: فرصة ضائعة من تريزيجيه أمام المرمى بتسديدة بالقدم اليسرى

ق 15: تسديدة جديدة من صلاح جوار القائم

ق 14: تسديدة من صلاح بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

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