تصفيات كأس العالم - إيران تتأهل للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات

تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي قبل جولتين من نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

واستفاد منتخب إيران من تعادله مع ضيفه الأوزبكي 2-2 ضمن الجولة الثامنة يوم الثلاثاء.

وتأخر منتخب إيران مرتين في الدقيقتين 16 و53 عن طريق خوزهيمات ايركينوف وعباسبيك فايزوليف لكنه تعادل بواسطة مهدي طارمي في الدقيقتين 52 و83.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل المباشر للمونديال.

فيما عزز منتخب أوزبكستان من آماله بالتأهل المباشر أيضا بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في الوصافة.

وضمن المنتخب الإيراني التأهل بسبب عدم إمكانية وصول منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث إلى هذا العدد من النقاط.

فالمنتخب الإماراتي يملك حاليا 10 نقاط، ويلاقي كوريا الشمالية بعد قليل، ثم يلعب الجولتين الأخيرتين في يونيو المقبل.

وفي حالة فوزه بالمباريات الـ3 سيصل إلى 19 نقطة.

وأصبح المنتخب الإيراني ثالث منتخب يتأهل للمونديال بعد اليابان ونيوزيلندا.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.