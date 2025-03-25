يد - 3 مواجهات نارية منتظرة لنجوم مصر في دوري أبطال أوروبا

يخوض نجوم منتخب مصر لكرة اليد 3 مواجهات نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا يومي الأربعاء والخميس.

ويخوض الثلاثي مباريات الملحق المؤهل لربع النهائي.

إذ يلعب علي زين مع دينامو بوخارست ضد ماجديبورج الألماني في الثامنة إلا ربع من مساء الأربعاء.

ويلعب حسن قداح مع كيلسي البولندي ضد فوكس برلين الألماني في العاشرة إلا ربع من مساء الأربعاء.

أما يحيى خالد نجم باريس سان جيرمان فيلعب ضد سيجيد المجري في الثامنة إلا ربع من مساء الخميس.

وتذاع المباريات الـ3 على شاشة قنوات أون سبورت.

فقد حصلت أون سبورت على حقوق إذاعة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

يذكر أن فيزبريم المجري والذي يرتدي قميصه يحيى الدرع - الغائب بسبب الإصابة - وسبورتنج لشبونة والذي يحرس عرينه محمد علي تأهلا لربع النهائي مباشرة.