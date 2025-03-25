يد - 3 مواجهات نارية منتظرة لنجوم مصر في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

يخوض نجوم منتخب مصر لكرة اليد 3 مواجهات نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا يومي الأربعاء والخميس.

ويخوض الثلاثي مباريات الملحق المؤهل لربع النهائي.

إذ يلعب علي زين مع دينامو بوخارست ضد ماجديبورج الألماني في الثامنة إلا ربع من مساء الأربعاء.

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ويلعب حسن قداح مع كيلسي البولندي ضد فوكس برلين الألماني في العاشرة إلا ربع من مساء الأربعاء.

أما يحيى خالد نجم باريس سان جيرمان فيلعب ضد سيجيد المجري في الثامنة إلا ربع من مساء الخميس.

وتذاع المباريات الـ3 على شاشة قنوات أون سبورت.

فقد حصلت أون سبورت على حقوق إذاعة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

يذكر أن فيزبريم المجري والذي يرتدي قميصه يحيى الدرع - الغائب بسبب الإصابة - وسبورتنج لشبونة والذي يحرس عرينه محمد علي تأهلا لربع النهائي مباشرة.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎حصرياً على قذوات وات sport UNITED ORUNTED SPORTS المتحدة للرياضه EHF CHAMPIONS LEAGUE دوري أبطال أوروبا للندية لكرة اليد ذهاب الدور التأهيلي لربع النهائي 26 مارس الساعة 07:45 大 DINAMO ESCA ماجديبورج بوخارست دینام 26 مارس الساعة 09:45 FÜCHSE /ر CATAR AIRVAYS کیلسی BERLIN فوکس برلين م 27 ما مارس الساعة 07:45 PARIS SZEGED بيك سيجد باريس سان جیرمان‎'‎‎

يحيى خالد حسن قداح علي زين محمد علي يحيى الدرع باريس سان جيرمان كيلسي دينامو بوخارست فيزبريم سبورتنج لشبونة
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