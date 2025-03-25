تشكيل مصر - مصطفى محمد أساسي أمام سيراليون.. وكوكا بدلا من حمدي

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بمصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي أمام سيراليون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد بدأ مواجهة إثيوبيا الماضية بأسامة فيصل في الهجوم، لكن استقر حسام حسن على الدفع بمصطفى محمد أمام سيراليون.

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وشهد التشكيل تواجد أحمد نبيل كوكا أساسيا بدلا من حمدي فتحي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم - أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية – أحمد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد - محمد صلاح

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد – مصطفى شوبير – عبد العزيز البلعوطي – أحمد عيد – محمد صبحي – حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد شحاتة – نبيل عماد – محمود صابر – مصطفى فتحي – أسامة فيصل.

وخرج إبراهيم عادل من قائمة الفراعنة بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

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