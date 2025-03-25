خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة

توصلت اللجنة الأولمبية المصرية لقرارها النهائي بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة أمام الزمالك والتي شهدت انسحاب الأهلي وعدم حضوره اللقاء.

علم FilGoal.com أن اللجنة الأولمبية المصرية تعد بيانا لإصداره خلال ساعات بشأن أزمة انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري قبل أيام.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

البيان سيقر بصحة إجراءات اتحاد الكرة ورابطة الأندية في أزمة القمة، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الاولمبية قرار رابطة الاندية باحتساب نتيجة المباراة بفوز الزمالك على الأهلي اعتباريا 3-0.

بالإضافة إلى خصم 3 نقاط في رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن حيثيات قرار اللجنة الأولمبية برفض شكوي الأهلي ستأتي على النحو التالي:

النادي الأهلي لم يطلب من اتحاد الكرة حكام أجانب بأي خطابات

الرابطة أبلغت اتحاد الكره باستقدام حكام أجانب لـ3 مباريات من ضمنهم مباراة القمة

اتحاد الكرة ابلغ النادي الأهلي رسميا بصعوبة استقدام حكام أجانب نظرا لضيق الوقت.

النادي الأهلي ليس من حقه رفض خوض المباراة بحكام مصريين

قبل أيام، كشف مصدر من اتحاد الكرة عن مستجدات شكوى النادي الأهلي تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لدى اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد المصدر لـ FilGoal.com: "لائحة اتحاد الكرة المعتمدة من فيفا لا تسمح بتدخل اللجنة الأولمبية أو أي جهة أخرى في شؤون كرة القدم".

ورغم ذلك أوضح المصدر: "حدث تواصل بين المستشار القانوني للاتحاد محمد الماشطة مع لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية، ولا صحة لما تردد عن عدم التواصل بين الطرفين، أو منح الأولمبية مهلة أخيرة لاتحاد الكرة للرد على المخاطبات الموجهة إليه".

وأتم: "من حق اللجنة الأوليمبية التواصل مع كافة الاتحادات ومنها اتحاد الكرة ولكن لاستطلاع رأيه القانوني في أي مشكلة فقط".

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.