يد - سيف الدرع ضمن فريق الأفضل بالجولة 20 من الدوري الفرنسي

اختير المصري سيف الدرع نجم ليموج ضمن فريق الأفضل بالجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

الدرع سينتقل إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل، بعدما أعلن النادي الكتالوني ذلك يوم الاثنين.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد الدرع كأفضل صانع ألعاب في الجولة 20.

وذلك بعد تألقه وتسجيله لـ7 أهداف في فوز ليموج على شارتر 26-24.

وأعلن نادي برشلونة ضم سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسمين.

وينضم الدرع إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل وحتى صيف 2027.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وسيكون الدرع اللاعب المصري الثاني الذي يرتدي قميص فريق برشلونة لكرة اليد بعد علي زين.

وأشاد حساب نادي برشلونة بقدرات سيف الدرع الذي نجح في تسجيل 99 هدفا بالدوري الفرنسي بالإضافة إلى 57 هدفا في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.