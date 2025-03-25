تصفيات كأس العالم - قطر تخسر بثلاثية وتقلص آمالها في التأهل المباشر

قلص المنتخب القطري آماله في التأهل المباشر لكأس العالم 2026 حين خسر من منتخب قيرغستان بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الثلاثاء.

وحل منتخب قطر ضيفا على قيرغستان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

وشهدت المباراة لوكاس مينديز لاعب منتخب قطر على بطافة حمراء في الدقيقة 55 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

بتلك النتيجة توقف رصيد المنتخب القطري عند 10 نقاط، وهو نفس رصيد نظيره الإماراتي صاحب المركز الثالث.

وكلاهما يأتي خلف المنتخب الإيراني صاحب الصدارة بـ19 نقطة الذي يلاقي أوزبكستان الوصيف بـ16 نقطة في هذه الأثناء.

بينما رفع منتخب قيرغستان رصيده إلى 6 نقاط.

هدف | منتخب قرغيزستان يتقدم 3-1 على منتخبنا الوطني في الدقيقة +93 يمكنكم مشاهدة قناة الكاس five .. عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #العنابي #رحلتنا_إلى2026 #تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/BASq6ZBGza — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

ترتيب المجموعة حاليا

1- إيران.. 19 نقطة (يواجه أوزبكستان حاليا)

2- أوزبكستان.. 16 نقطة (يواجه إيران حاليا)

3- الإمارات.. 10 نقاط (يواجه كوريا الشمالية ليلا)

4- قطر.. 10 نقاط

5- فيرغستان.. 6 نقاط

6- كوريا الشمالية.. نقطتين (يواجه الإمارات ليلا)

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل نحو للبطولة.