تصفيات كأس العالم - إندونيسيا تحيي آمالها في التأهل المباشر بإسقاط البحرين

حقق منتخب إندونيسيا فوزا ثمينا على نظيره البحريني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل المنتخب البحريني ضيفا على إندونيسيا ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

الفوز رفع رصيد إندونيسيا إلى 9 نقاط في المركز الرابع خلف اليابان وأستراليا والسعودية.

بينما تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط وتقلصت آمالها في بلوغ الملحق.

وسجل أولي روميني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24.

في وقت سابق، تعادل منتخب السعودية مع اليابان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق نقطة عن إندونيسيا و4 نقاط عن البحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

وضمن المنتخب الياباني تأهله منذ الجولة الماضية كمتصدر.

بينما تنحصر البطاقة الثانية المباشرة بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا، في يونيو المقبل موعد الجولتين الأخيرتين.

ويحتاج منتخب إندونيسيا للفوز في مباراتيه المتبقيتين ضد الصين واليابان مع تعثر أستراليا والسعودية حتى يتأهل بشكل مباشر للمونديال.

ترتيب المجموعة حاليا

1- اليابان.. 20 نقطة

2- أستراليا.. 13 نقطة

3- السعودية.. 10 نقاط

4- إندونيسيا.. 9 نقاط

5- البحرين.. 6 نقاط

6- الصين.. 6 نقاط

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل نحو للبطولة.