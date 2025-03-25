مدرب اليابان: لست راضيا عن التعادل مع المنتخب السعودي القوي

أبدى هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني عدم رضاه على التعادل أمام نظيره السعودي بتصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.

وتعادل منتخب السعودية مع اليابان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مورياسو في تصريحات للصحفيين: "لقد تحكمنا في مجريات المباراة، لكن الطابع الدفاعي غلب على اللقاء".

وأضاف "لم ندع منتخب السعودية يلعب بكل راحة".

وتابع "أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد من الناحيتين التكتيكية والذهنية، لكنني لست راضيا عن النتيجة في النهاية".

وأكمل "منتخب السعودية فريق قوي للغاية ويتمتع بقوة أكبر، وكان يجب علينا اللعب بمزيد من الجدية للخروج بالفوز".

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس قبل مباراتهما معا في هذه الأثناء.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

وضمن المنتخب الياباني تأهله منذ الجولة الماضية كمتصدر.

بينما تنحصر البطاقة الثانية بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا.