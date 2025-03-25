كورييري: لاعب سيتي الجديد قد ينضم إلى لاتسيو

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

كلاديو إتشيفيري (الصورة من الموقع الرسمي لمانشستر سيتي)

من المحتمل أن ينتقل الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري إلى لاتسيو على سبيل الإعارة الصيف المقبل، حسب جريدة كورييري ديلو سبورت.

كلاوديو إتشيفيري الذي أعلن سيتي ضمه من ريفر بليت في يناير 2024، لكنه انضم للفريق في أواخر فبراير 2025.

وأوضح التقرير أن هناك مفاوضات لإعارة إيتشيفيري إلى لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف التقرير أن لاعب وسط مانشستر سيتي كان يتواجد في روما هذا الأسبوع من أجل التفاوض مع لاتسيو.

وتأخر انضمام اللاعب الموهوب للفريق بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وقاد كلاوديو بلاده إلى المركز الثاني في البطولة، بعدما أحرز 6 أهداف في 9 مباريات جعلته ثاني هدافي البطولة.

ويرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 30 مع سيتي.

ووصل إتشيفيري إلى إنجلترا قبل أن يعلن النادي انضمامه بشكل رسمي لفريق بيب جوارديولا.

وقال كلاوديو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى سعادتي بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "كان حلمي اللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا واليوم أنا أقرب إلى هذا الحلم لأن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الفرق في العالم، فهو لا يفوز بالألقاب فحسب بل يلعب كرة قدم مميزة".

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى إتشيفيري.

فقد انضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كلاوديو إتشيفيري مانشستر سيتي لاتسيو
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