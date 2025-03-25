يان فيرتونخين يعلن اعتزاله

أعلن البلجيكي يان فيرتونخين قائد أندرلخت انتهاء مسيرته الكروية بنهاية هذا الموسم.

فيرتونخين الذي يتمم عامه الـ38 الشهر المقبل هو أكثر من لعب مباريات دولية بقميص بلجيكا.

وقال فيرتونخين في فيديو مصور نشره موقع ناديه: "تبين لي خلال الأسابيع القليلة الماضية أن هذه هي آخر مبارياتي مع كرة القدم".

وأضاف "القرار لم يكن سهلال بالتأكيد، لكنه القرار الصحيح".

وتابع "أصبح من الصعب بالنسبة لي أن أكون في كامل لياقتي البدنية في التدريبات والمباريات".

وأتم "اتخذت هذا القرار من أجل نفسي ومن أجل زملائي والجماهير أيضا".

وارتدى فيرتونخين قمصان أياكس وتوتنام وبنفيكا، قبل أن ينضم لأندرلخت في 2022.

وشارك الدولي البلجيكي السابق في 4 مباريات فقط مع أندرلخت هذا الموسم.

على صعيد الأندية، حقق فيرتونخين مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرتين في 2011 و2012 ولقب كأس هولندا عام 2010، وكأس البرتغال مع بنفيكا في 2021.

ولعب يان 157 مباراة دولية بقميص الشياطين الحمر كأكثر لاعب بلجيكي.

وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.