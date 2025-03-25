لا يملك المنتخب السعودي مصيره الكامل في التأهل لكأس العالم 2026 في يده فقط.

وتعادل منتخب السعودية مع اليابان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس قبل مباراتهما معا في هذه الأثناء.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

وضمن المنتخب الياباني تأهله منذ الجولة الماضية كمتصدر.

بينما تنحصر البطاقة الثانية بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا.

ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

الفوز بمباراتيه المتبقيتين في التصفيات يونيو المقبل، ضد البحرين في المنامة، وأستراليا في السعودية

وتعثر أستراليا ضد اليابان في الجولة قبل الأخيرة بالتعادل أو الخسارة

وقتها سيرتفع رصيد السعودية إلى 16 نقطة مقابل 13 أو 14 نقطة لأستراليا

أما في حالة فوز منتخب أستراليا على ضيفه الياباني وانتصار السعودية بالمباراتين، سيتساوى كلاهما عند 16 نقطة

ستحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، أولا بفارق الأهداف الإجمالي، ثم إجمالي الأهداف المسجلة وثم المواجهات المباشرة.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل نحو للبطولة.