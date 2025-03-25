سكاي: عودة ديماركو لتدريبات إنتر.. وموقفه من مواجهة أودينيزي

عاد فيديريكو ديماركو لاعب إنتر إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.

وعانى ديماركو من إصابة عضلية أبعدته من المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأيضا أمام مونزا وأتالانتا في الدوري.

وحسب سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تعافى كليا من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ووفقا لسكاي فإن الظهير الأيسر سيكون متاحا لسيموني إنزاجي المدير الفني للفريق للمشاركة بداية من مباراة أودينيزي القادمة.

وخاض اللاعب الإيطالي 34 مباراة رفقة النيراتزوري في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وتمكن ديماركو من تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وسيلعب إنتر ضد منافسه إودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، ويبتعد عن نابولي الوصيف بفارق 3 نقاط.

بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.