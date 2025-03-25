الكفة متساوية.. تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة بالجولة السادسة من التصفيات.

ويقدم لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون السابقة.

المنتخبان التقيا 3 مرات من قبل وكانت الكفة متساوية إذ فاز كل فريق بمباراة وتعادلات في واحدة.

المباراة الأولى كانت في 2010 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز منتخب سيراليون في الإياب بهدفين مقابل هدف.

المباراتان أقيمتا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012.

المواجهة الأخيرة التي أقيمت بين الفريقين كانت في عام 2023 في الجولة الثانية من التصفيات الحالية وانتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة قبل المباراة وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، بينما تحتل سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط.