رينار: حصلنا على ما أردناه من مواجهة اليابان.. ولا يزال لدينا الفرصة للتأهل المباشر

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على رضاه التام على تعادل فريقه مع اليابان.

وتعادلت السعودية مع اليابان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال رينار خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "روح اللاعبين كانت عالية اليوم وأعتذر لعدم حصولنا على نتيجة إيجابية".

وواصل "الملحق؟ سيكون أمامنا تحديات ضد فريقين قويين وسنحاول بكل جهد الحصول على النقاط الكاملة وأن نكون في مقدمة المجموعة".

وتابع "لا يزال لدينا فرصة للتأهل وأنا أركز على ذلك".

وأكمل "منتخب اليابان صعب جدا وكان هناك بعض الأمور الفنية التي تنقصنا ولكننا حققنا الأهداف التي نريدها من المباراة".

وكشف "أرى أن اليابان تستحق أن تكون ممثلة للقارة في كأس العالم وبطلة لآسيا ومدربهم رائع وملتزم وأحترم الفريق وأعتقد أنهم سيحققون إنجازات رائعة في كأس العالم".

وأضاف "في الشوط الأول كان لدينا مشكلات فنية وعملت على حلها وأجريت تبديلات بين اللاعبين وشاهدت أداء أفضل في الشوط الثاني وكان ينقصنا الوضع الهجومي وبعض الفنيات التي كان من الممكن أن توقع اليابان في إحراج فني".

وأتم "إذا أخبرتني بالأمس أننا سنتعادل في اليابان اليوم 0-0 كنت سأوافق على الفور".

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس والذين سيلتقيان بعد قليل.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل للبطولة.