تصفيات كأس العالم - فرصة للعراق.. الأردن يتعادل مع كوريا الجنوبية

تعادل منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف كوريا في المباراة لي جاي سون، بينما أحرز محمود المرضي هدف الأردن.

التعادل رفع رصيد كوريا الجنوبية للنقطة 16 في صدارة جدول المجموعة، بينما ارتفع رصيد الأردن للنقطة 13 في المركز الثاني بفارق نقطة عن العراق صاحب المركز الثالث والذي سيلعب بعد قليل ضد فلسطين.

تقدم لي جاي سونج لكوريا الجنوبية في الدقيقة الخامسة مستغلا ركلة ركنية نفذها هيونج مين سون.

وتعادل محمود المرضي للأردن في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لتصدي الحارس لتسديدة موسى التعمري.

وسيلعب منتخب الأردن مباراته المقبلة في التصفيات يوم 5 يونيو ضد عمان، بينما يلتقي كوريا الجنوبية مع العراق.

ويحظى منتخب العراق بفرصة لاستعادة المركز الثاني في حالة تحقيق الفوز مساء اليوم على فلسطين قبل مواجهة الأردن بفترة التوقف الدولي المقبلة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع في ملحق مؤهل للبطولة.