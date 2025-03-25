سبورت: برشلونة يعمل على تجديد عقد فليك.. وموقف الألماني

يعمل نادي برشلونة على تجديد عقد هانز فليك مدرب الفريق.

وينتهي عقد المدرب الألماني في 2026.

وحسب صحيفة سبورت، فإن النادي الكتالوني يريد تجديد عقد فليك لموسم إضافي مع زيادة راتبه السنوي.

وكشف الصحيفة أن فليك طلب تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري لتركيزه مع الفريق.

وأفادت الصحيفة أن فليك يريد الاستمرار في برشلونة لمدة 3-4 مواسم ثم اعتزال التدريب.

ويلتقي أوساسونا مع برشلونة مباشرة عقب فترة التوقف الدولي يوم 27 مارس في مباراة مؤجلة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف الذي لعب مباراة أكثر.

ووصل برشلونة لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وسيواجه منافسه بوروسيا دورتموند.

ويتواجد برشلونة في دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا وسيواجه غريمه أتليتكو مدريد في مباراة الإياب.