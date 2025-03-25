تصفيات كأس العالم - السعودية تعود بنقطة صعبة من اليابان

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

تعادل منتخب السعودية مع اليابان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستمر منتخب السعودية بدون تحقيق أي فوز على الأراضي اليابانية.

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

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وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس والذين سيلتقيان بعد قليل.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل للبطولة.

وفشل منتخب السعودية في تسجيل أي هدف في 5 مباريات من الـ 6 الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

منتخب اليابان ضغط من بداية المباراة وشكل خطورة كبيرة تجلت في انفراد دايزن مايدا الذي ارتد من القائم بالدقيقة التاسعة.

في الشوط الثاني استمرت السيطرة اليابانية ولكن استبسال دفاعات السعودية استمر حتى النهاية.

الفرصة الأخطر لليابان كانت في الدقيقة 80 من انفراد لإتو ولكن نواف العقيدي تألق في التصدي وحافظ على نظافة شباكه.

وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم يوم 6 يونيو المقبل ضد البحرين، بينما يلتقي اليابان مع أستراليا بنفس اليوم.

السعودية اليابان تصفيات كأس العالم
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