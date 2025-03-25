راديو كاتالونيا: صعوبة لحاق كوبارسي بمواجهة أوساسونا

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا عن صعوبة مشاركة باو كوبارسي لاعب برشلونة في مواجهة أوساسونا.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان كوبارسي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة إسبانيا ضد هولندا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفقا للإذاعة فإن كوبارسي مستبعد من مواجهة أوساسونا بشكل عملي.

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ويحاول النادي حاليا تجهيزه للمشاركة ضد جيرونا.

ويعاني برشلونة حاليا بسبب صابة إنييجو مارتينيز والذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين.

كما يقترب رونالد أراوخو من الغياب عن المباراة ضد أوساسونا بسبب مشاركته مع أوروجواي قبل 24 ساعة على المباراة.

وكان برشلونة قد أعلن إصابة كوبارسي بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن وسيخضع للعلاج خلال الـ 48 ساعة المقبلة قبل أن يتم إعادة تقييم حالته.

وكان كوبارسي قد عاد إلى برشلونة وترك معسكر منتخب إسبانيا ليبدأ مرحلة التعافي مع الفريق من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

ورفض الاتحاد الإسباني إعادة كوبارسي في البداية إلى برشلونة رغم طلب النادي قبل أن يعلن الاتحاد عودته بعد إجراء الفحوصات على إصابته.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.

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