تقرير إنجليزي: تغيير في اسم باتريك دورجو لأسباب دينية وتراثية

أجرى باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد تغييرا في اسمه.

وحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن تم إضافة اسم تشينازياكبيري إلى باتريك دورجو بناء على طلب عائلته لأسباب تراثية ودينية.

ويعني اسم تشينازياكبيري "الله يستجيب دعائنا" في لغة الإيجبو المستخدمة في نيجيريا.

وتم تعديل الاسم في موقع مانشستر يونايتد الرسمي.

وانضم اللاعب الدنماركي من أصل نيجيري إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

ووقع دورجو على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ولعب دورجو 4 مباريات دولية مع المنتخب الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية وسجل خلالهم هدفا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 29 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وذلك رفقة مانشستر يونايتد وليتشي.

بينما لعب مع مانشستر يونايتد 6 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع بعد.