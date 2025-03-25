تقرير إنجليزي: تغيير في اسم باتريك دورجو لأسباب دينية وتراثية

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

باتريك دورجو

أجرى باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد تغييرا في اسمه.

وحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن تم إضافة اسم تشينازياكبيري إلى باتريك دورجو بناء على طلب عائلته لأسباب تراثية ودينية.

ويعني اسم تشينازياكبيري "الله يستجيب دعائنا" في لغة الإيجبو المستخدمة في نيجيريا.

أخبار متعلقة:
ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على رحيل أونانا إلى الدوري السعودي ناشئ مانشستر سيتي.. بيلد: يونايتد يرغب في ضم لاعب وسط دورتموند السلسلة الإيجابية مستمرة.. مانشستر يونايتد يتخطى ليستر بثلاثية إريكسن يلمح للرحيل عن مانشستر يونايتد

وتم تعديل الاسم في موقع مانشستر يونايتد الرسمي.

وانضم اللاعب الدنماركي من أصل نيجيري إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

ووقع دورجو على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ولعب دورجو 4 مباريات دولية مع المنتخب الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية وسجل خلالهم هدفا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 29 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وذلك رفقة مانشستر يونايتد وليتشي.

بينما لعب مع مانشستر يونايتد 6 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع بعد.

باتريك دورجو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليتشي
نرشح لكم
يان فيرتونخين يعلن اعتزاله سكاي: عودة ديماركو لتدريبات إنتر.. وموقفه من مواجهة أودينيزي تقرير: أليكساندر أرنولد يقترب من الانضمام لـ ريال مدريد.. وتفاصيل عقده سبورت: برشلونة يعمل على تجديد عقد فليك.. وموقف الألماني تقرير: استمرار إصابة "معذب" برشلونة.. وموقفه من المشاركة مع أوساسونا في المباراة سبورت: بتكلفة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يستعد لبناء ملعبه الخاص هل يلمح بالرحيل؟ إندريك: أشعر بالقلق ألا أنضم لـ البرازيل في كأس العالم سباليتي: ضم أتشيربي لإيقاف هالاند؟ لا شكرا أركز على فريقي
أخر الأخبار
يان فيرتونخين يعلن اعتزاله 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026 42 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: عودة ديماركو لتدريبات إنتر.. وموقفه من مواجهة أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أليكساندر أرنولد يقترب من الانضمام لـ ريال مدريد.. وتفاصيل عقده ساعة | ميركاتو
الكفة متساوية.. تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون ساعة | منتخب مصر
رينار: حصلنا على ما أردناه من مواجهة اليابان.. ولا يزال لدينا الفرصة للتأهل المباشر ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - فرصة للعراق.. الأردن يتعادل مع كوريا الجنوبية ساعة | آسيا
سبورت: برشلونة يعمل على تجديد عقد فليك.. وموقف الألماني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض