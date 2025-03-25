تقرير: استمرار إصابة "معذب" برشلونة.. وموقفه من المشاركة مع أوساسونا في المباراة

كشفت صحيفة سبورت موقف براين زاراجوزا لاعب أوساسونا من المشاركة ضد برشلونة.

ويلتقي أوساسونا مع برشلونة مباشرة عقب فترة التوقف الدولي يوم 27 مارس في مباراة مؤجلة.

وحسب الصحيفة فإن لن يتمكن من اللعب ضد برشلونة بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.

اللاعب الإسباني تألق كثيرا ضد برشلونة، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا في مباراتين.

وكان زاراجوزا قد انضم لقائمة إسبانيا خلال التوقف الدولي الحالي، إلا أن تم استبعاده بسبب الإصابة في مباراة فريقه ضد خيتافي في الدوري.

وخضع اللاعب وقتها لفحوصات في المنتخب ولكنها أثبتت صعوبة لحاقه بمباراتي المنتخب ولذلك عاد لفريقه من أجل التعافي.

صاحب الـ 23 عاما لعب 22 مباراة بقميص أوساسونا منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة 5 أهداف.

وسبق لزاراجوزا لعب 3 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا وتمكن من تسجيل هدفا كان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.