سبورت: بتكلفة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يستعد لبناء ملعبه الخاص

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية باريس سان جيرمان بناء ملعبه الخاص.

ويلعب باريس سان جيرمان حاليا على ملعب حديقة الأمراء وهو ليس ملعبه الخاص ولكنه ملك لبلدية باريس.

وفقا لسبورت فإن سان جيرمان قرر بناء ملعبه الخاص بسبب وجود خلافات عديدة مع بلدية باريس والتي رفضت بيع الملعب بشكل نهائي للنادي ولذلك قرر ملاكه بناء ملعب خاص بالفريق.

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واختار سان جيرمان مدينة ماسي لبناء الملعب وهي مدينة صغير على ضواحي باريس.

الملعب الجديد سيكلف سان جيرمان ما يقارب مليار يورو وسيتسع لحضور 90 ألف مشجع.

وسيشمل الملعب أيضا تواجد محلات تجارية ومكاتب وفندق وخدمات أخرى للعامة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلام عن المشروع بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحمل سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في السنوات الثلاث الأخيرة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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