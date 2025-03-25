هل يلمح بالرحيل؟ إندريك: أشعر بالقلق ألا أنضم لـ البرازيل في كأس العالم

عبر إندريك لاعب ريال مدريد بقلقه من عدم الانضمام لمنتخب البرازيل في التوقف الدولي الحالي.

وتم استبعاد إندريك من المنتخب لعدم مشاركته كثيرا مع الملكي.

وقال إندريك في بودكاست روماريو: "بصراحة ما يدور في ذهني كثيرا هو أنني أخشى عدم التواجد في كأس العالم 2026".

وأضاف "أشعر بالقلق لأن حلمي هو أن أكون في كأس العالم، من الصعب التحدث عن عدم التواجد فيه".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أذهب لمساعدة البرازيل في الفوز بكأس العالم السادسة".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 28 مباراة رفقة ريال مدريد.

لكن عدد الدقائق التي لعبها تعد قليلة إذ شارك في 496 دقيقة فقط.

وتمكن إندريك من تسجيل 6 أهداف دون الصناعة.

وانضم إندريك إلى ريال مدريد قادما من بالميراس في الصيف الماضي مقابل 47.5 مليون يورو.