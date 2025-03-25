انتهت تصفيات كأس العالم - اليابان (0)-(0) السعودية

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اليابان ضد السعودية في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق80. العقيدي يتألق ويمنع اليابان من التقدم بتسديدة إتو.

ق75. ربع ساعة أخيرة والأخضر لا يزال صامدا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. العارضة تمنع الأول بتسديدة من دايزن مايدا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

السعودية اليابان تصفيات كأس العالم
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