انتهت تصفيات كأس العالم - اليابان (0)-(0) السعودية

مدرب اليابان: لست راضيا عن التعادل مع المنتخب السعودي القوي

ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026

رينار: حصلنا على ما أردناه من مواجهة اليابان.. ولا يزال لدينا الفرصة للتأهل المباشر