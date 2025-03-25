التشكيل - كوبو في هجوم اليابان.. والدوسري والصحفي يقودان السعودية

أعلن كل من هاجيمي مورياسو مدرب اليابان وهيرفي رينار مدرب السعودية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب اليابان مع السعودية على ملعب الأول في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقود تاكيفوسا كوبو هجوم اليابان في المباراة.

وجاء تشكيل اليابان بالكامل كالتالي:

الحارس: زيون سوزوكي.

الدفاع: يوكيناري سوجاوارا - كو إتاكورا - هيروكي إتو.

الوسط: كوتا تاكاي - واتارو إندو - أو تاناكا - دايتشي كامادا.

الهجوم: تاكيفوسا كوبو - دايزن مايدا - كيتو ناكامورا.

ويقود سالم الدوسري ومروان الصحفي تشكيل السعودية.

وجاء تشكيل السعودية بالكامل كالتالي:

الحارس: نواف العقيدي.

الدفاع: مهند الشنقيطي - حسان التمباكتي - علي لاجامي - نواف بوشال.

الوسط: مروان الصحفي - فيصل الغامدي - جهاد ثاكري - سالم الدوسري.

الهجوم: مصعب الجوار - فيراس البريكان.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل اليابان صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.