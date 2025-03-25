سباليتي: ضم أتشيربي لإيقاف هالاند؟ لا شكرا أركز على فريقي

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - إيطالياب

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا فكرة ضم فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر لإيقاف إيرلينج هالاند.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيطاليا منافسه النرويج في دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "ضم أتشيربي لإيقاف هالاند؟ شكرا لك على النصيحة، لكن أنا أثق في باستوني وكالافيوري وبونجورنو ودي لورينزو، وسأستمر في التركيز عليهم".

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وأتم "في رأيي أن باستوني وكالافيوري لديهما نفس جودة أتشيربي، وأتفق أنه يعمل بطريقة جيدة جدا، لكني أؤمن بفريقي وأريد الاستمرار بلاعبيني".

وخسر الأتزوري من خصمه ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بإجمالي خمسة أهداف مقابل أربعة.

وسيلعب منتخب إيطاليا ضد النرويج بقيادة هالاند يوم 6 يونيو المقبل.

وتم الاقتراح على سباليتي بضم أتشيربي بسبب تألقه الكبير ضد هالاند في مباراة إنتر ضد مانشستر سيتي.

وجاء تألق أتشيربي في منافسة هالاند مرتين، المرة الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

والمرة الأخرى خلال الموسم الحالي في دور الدوري من البطولة ذاتها.

لوتشيانو سباليتي إيطاليا أتشيربي إيرلينج هالاند
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