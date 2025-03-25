جولر يكشف قراره بشأن مستقبله في ريال مدريد

كشف أردا جولر لاعب ريال مدريد عن مستقبله في ناديه خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب التركي لصحيفة ماركا: "أنا متأكد أنني سأنجح في ريال مدريد، ولذلك اشتريت منزلا في مدريد".

وأضاف "أحب مشجعي ريال مدريد ودعمهم يعني الكثير بالنسبة لي".

وشدد "انضممت لريال مدريد لأكون مهما، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "وضع لي النادي خطة وما زلت أؤمن بها وسأنجح هنا".

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية في الأيام الماضية بأن هناك عدة أندية وعلى رأسها إنتر تريد التعاقد مع جولر واستغلال عدم مشاركته مع الملكي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 30 مباراة رفقة ريال مدريد وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولعب جولر بواقع 1088 دقيقة.

وسجل جولر هدفا رفقة منتخب بلاده في شباك المجر في دوري الأمم الأوروبية.