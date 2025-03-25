فان دير فارت: أنصح يامال بعدم القلق بشأن رأي لاعب سابق سمين.. وهكذا ستفقد المتعة

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

قدم رافاييل فان دير فارت لاعب ريال مدريد وهولندا السابق بعض النصائح لـ لامين يامال لاعب برشلونة وإسبانيا.

لامين يامال

النادي : برشلونة

إسبانيا

وقال فان دير فارت لقناة زيجو سبورت: "أود أن أنصح لا مين يامال بالتوقف عن القلق بشأن رأي لاعب كرة قدم سابق سمين بعض الشيء".

وأضاف "تعليقه لم يزعجني، أراه لاعبا رائعا، أتمنى فقط أن يحافظ على تواضعه".

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وأكمل "أعلم أنه عندما تكون في سن الـ17 وتتلقى كل هذا المديح، تبدأ في الاعتقاد أن العالم يدور حولك".

وتابع "مررنا جميعا بهذا الشعور، لكن هذا غير صحيح، كرة القدم ممتعة، لكنها ليست كل شيء".

وشدد "إذا بدأت تتصرف بتعال من الممكن أن تصبح شخصا أقل متعة".

وأنهى حديثه قائلا: "لاحظت عليه بعض التصرفات بأن يكون سرواله منخفضا أو يتصرف باستهتار".

وكان فان دير فارت قد انتقد لامين يامال قبل مباراة إسبانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب سلوكه داخل الملعب وخفضه لسرواله.

ورد عليه لامين يامال بعد مباراة الإياب كاتبا على حسابه في إنستجرام "سروال منخفض، هدف، ركلة جزاء ضائعة وإلى نصف النهائي، هيا إسبانيا".

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو القادم.

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