توخيل: من المهم أن نتحسن.. وهذا سبب استبدال بيلينجهام

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

كشف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا عن سبب استبدال جود بيلينجهام لاعب الفريق.

وفازت إنجلترا على لاتفيا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي بالجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه التصفيات تجلب بعض التوتر وما يحدث ولكن ماذا سيحدث عندما تسوء الأمور وكيف سيتعامل اللاعبون؟ من المهم أن نتحسن".

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وتابع "سأقاتل من أجل اللاعبين دائما لأنهم يظهرون بشكل رائع في التدريبات وبعضهم لعب خارج مركزه وبوضع ذلك في الاعتبار فأنا متفائل جدا".

وواصل "ريس جيمس يملك أعلى جودة، لقد كنا نتواصل في الأسابيع الماضية وأعرف أن حالته كانت جيدة وهذا ما أثبته".

وأكمل "حصول بيلينجهام على بطاقة صفراء أخرى كان من الممكن أن يقلب المباراة ولذلك قررت استبداله مباشرة بعد تدخله القوي على لاعب لاتفيا".

واستمر "لم أرغب في المخاطرة بإخراجه ولكن لا أعرف ما إذا كان محظوظا، البطاقة الأولى كانت قاسية قليلا ولكن كان من الممكن أن يحصل على بطاقة ثانية".

وأضاف "لقد تعرضنا لأخطاء قوية من الخصم ولكن الحكم قرر النظر بعيدا وكان من الغريب أن ننهي الشوط الاول ببطاقة صفراء مع عدم حصول الخصم على أي واحدة".

وارتفع رصيد إنجلترا للنقطة السادسة في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين.

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