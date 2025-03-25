مواعيد مباريات اليوم 25 مارس.. مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم والأرجنتين أمام البرازيل

تستكمل مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في قارة إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد منافسه سيراليون للاقتراب أكثر من حلم التأهل لكأس العالم.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وخلفه بوركينا فاسو بـ11 نقطة.

طالع كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم 2026 - إفريقيا

مصر × سيراليون.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون سبورت 1 وإس إس سي سبورت 1.

المغرب × تنزانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الجزائر × موزمبيق.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة إس إس سي سبورت 2.

السنغال × توجو.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة إس إس سي سبورت 3.

نيجيريا × زيمبابوي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

تصفيات كأس العالم 2026 - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين × البرازيل.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا على قناة إس إس سي سبورت 1.

تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا

فلسطين × العراق.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

اليابان × السعودية.. تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:35 ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.