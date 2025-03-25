استعدادا لمواجهة الهلال.. الأهلي يخوض مباراة ودية أمام زد

يخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق زد استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلعب الأهلي ضد زد يوم الأربعاء 26 مارس في ختام الاستعدادات لموقعة الأول من أبريل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج الأهلي من منافسات كأس عاصمة مصر رسميا من الجولة الثانية لدور المجموعات.

جاء ذلك بعد خسارته أمام طلائع الجيش 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وفاز إنبي على فاركو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وكان إنبي قد فاز على الأهلي 1-0 في الجولة الأولى.

والفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأولى، ليضمن إقصاء الأهلي متذيل المجموعة بلا نقاط.

وقاد سامر عبد الرحمن الأهلي في هذه المباراة، بتشكيل أغلبه من الشباب، وبمشاركة ياسر إبراهيم وعمر الساعي وعلي معلول فقط من الفريق الأول.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمعلول بصفة أساسية منذ عودته من الإصابة طويلة الأمد.