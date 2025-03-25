كرة طائرة - الزمالك يهزم الاتحاد بنتيجة مثيرة في افتتاح سلسلة المركز الثالث

تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث في الدوري.

وفاز الزمالك بعد 5 أشواط، بنتيجة 3-2.

وتستضيف صالة حسن مصطفى سلسلة نهائي دوري رجال الكرة الطائرة بين الأهلي وبتروجت، وتحديد المركز الثالث بين الزمالك والاتحاد.

وتقام المنافسات بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم لقب البطولة.

وتقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء 25 مارس.

وحال فاز كل فريق بمباراة يتم اللجوء لمواجهة فاصلة يوم 27 مارس الجاري.

وتأهل بتروجت للنهائي على حساب الاتحاد السكندري بالفوز في مباراتين دون مقابل.

أما الأهلي فحقق الفوز على الزمالك في المباراة الأولى بينما خسر في الثانية، ونجح في المواجهة الفاصلة بتحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.