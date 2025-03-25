عبد الحميد بسيوني: كنا نسعى للفوز من البداية.. وكل من يحمل قميص الأهلي كبير

أبدى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش سعادته بالفوز على الأهلي 3-1 في كأس عاصمة مصر.

وقال بسيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا 3 نقاط في غاية الأهمية وكنا بحاجة لهم".

وأضاف "أهنئ النادي واللاعبين وحظ أوفر للأهلي الكبير المحترم".

وواصل "أي لاعب ينتمي للأهلي ويحمل قميصه هو بالنسبة لنا لاعب كبير".

وأوضح "سعينا للفوز منذ بداية المباراة وأجرينا التبديلات بشكل هجومي لهذا السبب".

وأكمل "الصعوبة دائما حاضرة في كل مباراة أيا كان المنافس. في العام الماضي كنا في النهائي وحققنا المركز الثاني، وندافع عن حظوظنا في كأس العاصمة".

وخرج الأهلي من منافسات كأس عاصمة مصر رسميا من الجولة الثانية لدور المجموعات.

جاء ذلك بعد خسارته أمام طلائع الجيش 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وفاز إنبي على فاركو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وكان إنبي قد فاز على الأهلي 1-0 في الجولة الأولى.

والفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأولى، ليضمن إقصاء الأهلي متذيل المجموعة بلا نقاط.

وقاد سامر عبد الرحمن الأهلي في هذه المباراة، بتشكيل أغلبه من الشباب، وبمشاركة ياسر إبراهيم وعمر الساعي وعلي معلول فقط من الفريق الأول.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمعلول بصفة أساسية منذ عودته من الإصابة طويلة الأمد.