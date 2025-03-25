كرة طائرة - ثلاثية دون رد.. الأهلي يتفوق على بتروجت في أولى مباريات نهائي الدوري

تغلب الأهلي على بتروجت بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري.

وحسم الأهلي الشوط الأول بتفوق كبير، بنتيجة 25-15.

وفاز الأحمر في الشوط الثاني بنتيجة أكثر تقاربا، 25-22.

بينما كاد بتروجت يفوز بالشوط الثالث، حيث وصلت النتيجة إلى 24-22، قبل أن يحسمه الأهلي بنتيجة 27-25.

وتستضيف صالة حسن مصطفى سلسلة نهائي دوري رجال الكرة الطائرة بين الأهلي وبتروجت.

وتقام منافسات النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم لقب البطولة.

وتقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء 25 مارس.

وحال فاز كل فريق بمباراة يتم اللجوء لمواجهة فاصلة يوم 27 مارس الجاري.

وحقق بتروجت تأهله أمام الاتحاد السكندري بالفوز في مباراتين دون مقابل.

أما الأهلي فحقق الفوز في المباراة الأولى بينما خسر في الثانية، ونجح في المواجهة الفاصلة بتحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسبق وأن حقق رجال الأهلي لقب دوري الكرة الطائرة 34 مرة آخرهم نسخة الموسم الماضي.