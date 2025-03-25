سكالوني: لا أعرف كيف تتم المقارنة بين ميسي ولامين يامال
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 01:07
كتب : FilGoal
يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن لا توجد مقارنة بين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ولامين يامال جناح برشلونة.
لامين يامال
النادي : برشلونة
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي: "ربما يكون لامين يامال أحد أفضل اللاعبين في العالم اليوم، لكن نحن نعرف ما يعنيه ميسي لعالم كرة القدم".
وأتم "لا أعرف كيف أقارنه مع ميسي من الصعب حدوث المقارنة".
ويستعد التانجو لمواجهة غريمه البرازيل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.
بينما يأتي منتخب البرازيل ثالثا برصيد 21 نقطة خلف منتخب الإكوادور برصيد 22 نقطة.
وفي المركز الرابع يتواجد منتخب الأوروجواي برصيد 20 نقطة.
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