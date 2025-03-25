منتخب مصر تخت 17 عاما يفوز على نجوم المستقبل وديا

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما الفوز على نجوم المستقبل بهدف دون رد.

المباراة أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

سجل بلال عطية هدف فوز مصر.

وتعد هذه التجربة الودية الرابعة لمنتخب مصر للشباب خلال المباراة الماضية.

منتخب مصر فاز في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2 وخسر في الثانية من تنزانيا بهدف دون رد.

في مواجهة أخرى ضد تنزانيا فاز منتخب مصر بهدف دون رد.

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل.

وجاءت القائمة كالتالي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.