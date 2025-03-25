"في ظلال الشهر الكريم".. مرتضى منصور يعلن نهاية خصومته مع الخطيب

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 00:52

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن نهاية خصومته نهائيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وقال مرتضي منصور في رسالة للصحفيين: "في ظلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر التسامح الذي هداني الله فيه وأهداني نعمة التسامح والتصالح مع كل من اختلفت معهم سنوات طويلة، قررت أن أنهي خصومتي نهائيا مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وسيصدر بيان مني يؤكد ذلك. وفقنا الله جميعا".

وكان منصور قد نشر في فبراير الماضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كل الخلافات التي استمرت بينه وبين محمود الخطيب أسطورة الأهلي قد انتهت، وذلك بعدما علم تفاصيل وعكته الصحية الحالية.

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مرتضى كتب على فيسبوك ما يلي:

"رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا، ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وأدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.

وأن يعود إلى أسرتة الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

وفي 3 مارس الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس منصور ستة أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بتغريم مرتضى منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن صراع القضايا بالمحاكم المصرية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك:

خلفية القضايا

شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، وكان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي.

قضايا أخرى منظورة

ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، متهمين إياه بالسب والقذف.

كما تم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.

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