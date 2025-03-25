"في ظلال الشهر الكريم".. مرتضى منصور يعلن نهاية خصومته مع الخطيب

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن نهاية خصومته نهائيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وقال مرتضي منصور في رسالة للصحفيين: "في ظلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر التسامح الذي هداني الله فيه وأهداني نعمة التسامح والتصالح مع كل من اختلفت معهم سنوات طويلة، قررت أن أنهي خصومتي نهائيا مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وسيصدر بيان مني يؤكد ذلك. وفقنا الله جميعا".

وكان منصور قد نشر في فبراير الماضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كل الخلافات التي استمرت بينه وبين محمود الخطيب أسطورة الأهلي قد انتهت، وذلك بعدما علم تفاصيل وعكته الصحية الحالية.

مرتضى كتب على فيسبوك ما يلي:

"رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا، ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وأدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.

وأن يعود إلى أسرتة الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".