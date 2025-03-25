سلة - الأهلي يفوز على الزمالك وينتزع الصدارة قبل جولتين على نهاية مرحلة الترتيب

حقق الأهلي الفوز على الزمالك في دوري السوبر الممتاز لكرة السلة.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 77-71.

الأهلي أنهى الفترة الأولى بتقدمه بنتيجة 19-16.

وسع الأهلي الفارق في الفترة الثانية والتي انتهت بفارق 9 نقاط بنتيجة 38-29.

وفي الفترة الثالثة استعاد الزمالك توازنه وقلص الفارق إلى نقطتين فقط لينتهي برصيد 59-57.

وفي الفترة الرابعة تمكن الأهلي من توسيع الفارق من جديد لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بنفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثاني ولكن مع الفوز الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب.

ويتبقى جولتين على نهاية المرحلة الترتيبية.

ويلعب صاحب المركز الأول بنهاية المرحلة الترتيبة مع صاحب المركز الثامن والأخير والثاني ضد السابع والثالث ضد السادس والرابع ضد الخامس.