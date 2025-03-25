كأس عاصمة مصر - الأهلي يودع البطولة رسميا بالخسارة أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

خرج الأهلي من منافسات كأس عاصمة مصر رسميا من الجولة الثانية لدور المجموعات.

جاء ذلك بعد خسارته أمام طلائع الجيش 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وفاز إنبي على فاركو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وكان إنبي قد فاز على الأهلي 1-0 في الجولة الأولى.

والفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأولى، ليضمن إقصاء الأهلي متذيل المجموعة بلا نقاط.

وقاد سامر عبد الرحمن الأهلي في هذه المباراة، بتشكيل أغلبه من الشباب، وبمشاركة ياسر إبراهيم وعمر الساعي وعلي معلول فقط من الفريق الأول.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمعلول بصفة أساسية منذ عودته من الإصابة طويلة الأمد.

وتحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الأولى، بعد تدخل مصطفى مخلوف على يسري وحيد.

سجل جودوين شيكا من علامة الجزاء أول أهداف الطلائع في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 28 أوقف القائم رأسية إسلام محارب ليمنع الهدف الثاني.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا في الدقيقة 31 بنزول هشام مصطفى بدلا من أسامة أحمد.

وفي الدقيقة 38 سجل إسلام محارب الهدف الثاني بعد تمريرة من يسري وحيد.

وفي نهاية الشوط الأول أصيب سمير محمد وخرج.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى حسام عادل بدلا من سمير محمد.

وسجل حسام عادل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55 مستغلا خطأ من المدافع أحمد متعب.

وفي الدقيقة 61 سجل يسري وحيد ثالث أهداف الطلائع، بعد تمريرة من أحمد سمير.

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