بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تفوز على لاتفيا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 24 مارس 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد لاتفيا

حقق منتحب إنجلترا الفوز لاتفيا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي بالجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

سجل ثلاثية إنجلترا في المباراة كل من ريس جيمس وهاري كين وإبيريتشي إيزي.

الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد لاتفيا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

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تقدم ريس جيمس بالهدف الأول لإنجلترا في الدقيقة 38 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستغلا عرضية أرضية من ديكلان رايس أمام المرمى.

وأنهى إيز ثلاثية إنجلترا في الدقيقة 75 بعد عمل فردي رائع انتهى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وسجل إيز أول أهدافه الدولية بقميص منتخب إنجلترا في مباراته العاشرة.

وسيلعب منتخب إنجلترا مباراته المقبلة في التصفيات ضد أندورا يوم 7 يونيو المقبل، بينما يلتقي لاتفيا مع ألبانيا يوم 10 يونيو.

إنجلترا لاتفيا تصفيات كأس العالم
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