كأس العاصمة - المصري يتعادل مع البنك الأهلي.. وإنبي يفوز على فاركو ويضمن التأهل

تعادل البنك الأهلي مع منافسه المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وسجل محمود الجزار للبنك الأهلي، وحسين فيصل للمصري.

ولم يتمكن الفريق البورسعيدي من الفوز على البنك الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات.

وتصدى محمود جاد حارس مرمى المصري لركلة جزاء من أحمد ياسر ريان.

وبهذا التعادل وصل البنك الأهلي للنقطة الخامسة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وعلى الجانب الآخر وصل المصري للنقطة الثانية من مباراتين في المركز الرابع.

وصف المباراة

أول تهديد كان في الدقيقة رابعة للبنك الأهلي بعد كرة طولية مهدها بابي بادجي إلى حسين فيصل الذي سدد تسديدة قريبة بجوار المرمى.

وافتتح الجزار النتيجة في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورد المصري سريعا بعد 4 دقائق عن طريق حسين فيصل بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد عرقلة من محمد هاشم لـ أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء، وتصدى لها جاد.

وتمكن كريم بامبو من تسجيل هدف التقدم للمصري من رأسية ارتطمت في مدافع البنك الأهلي، لكن لم تحتسب لداعي التسلل في الدقيقة 72.

وانخفض إيقاع اللقاء حتى انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

إنبي × فاركو

وعلى الجانب الآخر تمكن إنبي من الفوز على غريمه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة.

وسجل أحمد كالوشا لصالح إنبي في الدقيقة 29.

وضمن إنبي التأهل إلى الدور المقبل.

وللمباراة الثانية على التوالي يفوز إنبي تحت قيادة حمزة الجمل.

وأيضا للمرة الثانية على التوالي لم يستقبل إنبي أي هدف في مرماه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وتجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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