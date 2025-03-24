انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 27-25 (0) بتروجت.. نهائي الدوري

الإثنين، 24 مارس 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يلعب الأهلي مع بتروجت في نهائي دوري الكرة الطائرة.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري ليواجه بتروجت، بينما يلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري للكرة الطائرة من الموسم الماضي.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة: الأهلي 27-25 بتروجت

26-25 للأهلي

25-25

24-22 لبتروجت

23-22 لبتروجت

17-15 لبتروجت

10-10

7-7

5-5

5-4 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-22 بتروجت

22-20

21-19 للأهلي

16-13 للأهلي

10-5 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الاهلي 25-16 بتروجت

10-8 للأهلي

بداية المباراة

الأهلي كرة طائرة بتروجت
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