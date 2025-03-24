إصابة الحكم المساعد في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. وتبديل ثلاثي

شهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر إصابة الحكم المساعد كريم مهنا.

المباراة التي شهدت بالفعل إصابتين في صفوف الأهلي، شهدت إصابة ثالثة في صفوف طاقم التحكيم.

وبسبب هذه الإصابة تحول كريم مهنا إلى الحكم الرابع، بينما تواجد مبروك نبيل الحكم الرابع في غرفة الفيديو كحكم فيديو مساعد، ليخرج حكم الفيديو المساعد مصطفى عطية ويصبح حكم الراية المساعد.

في صفوف الأهلي خرج أسامة أحمد مصابا وحل هشام مصطفى بدلا منه في الدقيقة 31.

وبنهاية الشوط الأول أصيب سمير محمد، ليشارك حسام عادل بدلا منه.

المباراة جارية في الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بتقدم الطلائع 2-0.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.