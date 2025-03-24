بيدري: أفضل الفوز بالثلاثية على الكرة الذهبية.. وأشعر بالإرهاق حال عدم اللعب

يفضل بيدري لاعب برشلونة الفوز بالثلاثية على التتويج بالكرة الذهبية.

وقال بيدري في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو: "أفضل التتويج بالثلاثية على الفوز بالكرة الذهبية، أريد تحقيق جميع الألقاب".

وأضاف "الأمر الغريب أنني إذا توقفت عن اللعب لمدة أسبوع، أعاني من الإرهاق، أشعر براحة أكبر مع الاستمرارية في اللعب، أجد صعوبة في التعافي إذا توقفت عن اللعب".

وأكمل "أحب اللعب كلاعب وسط محور ولمس الكرة كثيرا، لكن أحترم دائما قرارات المدرب لأنه المسؤول الأول".

وأتم "تم التعامل مع إنييجو مارتينيز بقلة احترام بعد إصابته وخروجه من معسكر إسبانيا، قيل نفس الشيء عندما تعرضت لإصابة، قالوا إنني لا أريد اللعب مع المنتخب، إنييجو محترف داخل وخارج الملعب".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 42 مباراة مع برشلونة.

وتمكن بيدري من تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وبات بيدري ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في الفريق خلال الموسم الجاري ومن أكثر اللاعبين استرجاعا للكرة في الدوري الإسباني بعدما كان يعاني من الإصابات.

وجاء سجل إصابات بيدري كالتالي:

موسم 2024-2025 غاب 42 يوما مع العلم أن الإصابة كانت مع منتخب إسبانيا بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.

موسم 2023-2024 غاب 131 يوما.

موسم 2022-2023 غاب 112 يوما.

موسم 2021-2022 غاب 201 يوما.