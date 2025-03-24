انتهت دوري سلة - الأهلي (77)-(71) الزمالك

الإثنين، 24 مارس 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة.

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ق6. الاهلي يقتدم من جديد والنتيجة الآن 66-59.

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 59-57.

ق2. الزمالك يتقدم بفارق نقطتين 56-54.

ق4. الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة واشتعال المباراة 50-49.

ق8. الفارق يتقلص إلى 7 نقاط 47-43.

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 39-29.

ق1. الفارق يتسع أكثر لصالح الأهلي والنتيجة الحالية 36-22.

ق2. ثلاثية بيضاء ليتقلص الفارق إلى 31-22.

ق7. الأهلي يوسع الفارق 23-17.

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاهلي 19-16.

بداية المباراة

الاهلي الزمالك
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