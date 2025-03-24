انتهت دوري سلة - الأهلي (77)-(71) الزمالك
الإثنين، 24 مارس 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة.
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ق6. الاهلي يقتدم من جديد والنتيجة الآن 66-59.
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 59-57.
ق2. الزمالك يتقدم بفارق نقطتين 56-54.
ق4. الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة واشتعال المباراة 50-49.
ق8. الفارق يتقلص إلى 7 نقاط 47-43.
بداية الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 39-29.
ق1. الفارق يتسع أكثر لصالح الأهلي والنتيجة الحالية 36-22.
ق2. ثلاثية بيضاء ليتقلص الفارق إلى 31-22.
ق7. الأهلي يوسع الفارق 23-17.
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الاهلي 19-16.
بداية المباراة
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