استراحة كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(2) طلائع الجيش

يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

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ق 45 إصابة سمير محمد وخروجه

ق 38 جووول ثاني من إسلام محارب بعد تمريرة من يسري وحيد

ق 31 تبديل اضطراري بنزول هشام مصطفى بدلا من أسامة أحمد

ق 28 رأسية في القائم من طلائع الجيش

ق 4 جووول جودوين شيكا يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 1 مصطفى مخلوف يعرقل يسري وحيد وركلة جزاء في الدقيقة الأولى

بداية المباراة في التاسعة والنصف