انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(3) طلائع الجيش
الإثنين، 24 مارس 2025 - 21:29
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
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ق 61 جووول ثالث يسري وحيد
ق 55 جووول أول للأهلي يسجله حسام عادل بعد خطأ من المدافع أحمد متعب
ق 46 حسام عادل بدلا من سمير محمد المصاب
استراحة
ق 45 إصابة سمير محمد وخروجه
ق 38 جووول ثاني من إسلام محارب بعد تمريرة من يسري وحيد
ق 31 تبديل اضطراري بنزول هشام مصطفى بدلا من أسامة أحمد
ق 28 رأسية في القائم من طلائع الجيش
ق 4 جووول جودوين شيكا يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 1 مصطفى مخلوف يعرقل يسري وحيد وركلة جزاء في الدقيقة الأولى
بداية المباراة في التاسعة والنصف
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