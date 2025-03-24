انتهت كأس عاصمة مصر - البنك الأهلي (1)-(1) المصري

الإثنين، 24 مارس 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

المصري - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

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انتهت

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ق 72: هدف كريم بامبو من رأسية ارتطمت في مدافع البنك الأهلي، لكن لم تحتسب لداعي التسلل.

ق 66: دخول فخر الدين بن يوسف وكريم بامبو بدلا من جون إيبوكا وبابي بادجي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق. 39 جون إيبوكا كاد يسجل هدفا في مرماه بعد ركنية للبنك الأهلي حاول إيبوكا إبعادها لكن اصطدمت بقائم مرماه وتحولت للخارج.

ق. 33 أوووه محمود جاد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من أحمد ياسر ريان بنجاح.

ق. 32 ركلة جزااااء للبنك الأهلي بعد عرقلة من محمد هاشم لـ أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء.

ق15. جووول أول للمصري عن طريق حسين فيصل بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق11. جوووول أول للبنك الأهلي عن طريق محمود الجزار بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق4. كرة طولية يمهدها بابي بادجي إلى حسين فيصل الذي يسدد تسديدة قريبة بجوار المرمى.

بداية المباراة

البنك الأهلي كأس عاصمة مصر المصري
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